У «привида Києва» з'явився відомий наступник: вже приміряє під себе кабіну винищувача (фото)

Після початку варварської війни російського народу проти України чимало наших співгромадян увірували у перемогу ЗСУ завдяки «примарі Києва» — льотчику-віртуозу, який «на раз» знищував «сушки» росіян, залишаючись сам цілим та неушкодженим.

І навіть незважаючи на появу чуток про те, що «примару» збили, йому на зміну приходили інші пілоти, які продовжували геройські вчинки льотчика в небі.

Але український телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив піти ще далі, і заявив про те, що «примара Києва» практично непереможна, оскільки він сам особисто готовий стати саме таким льотчиком.

«Усі вже чули про легендарну „примару Києва“. Але ще ніхто не бачив у справі колумбійської примари. Я вилітаю! Окупанти, ховайтеся! Слава захисникам України», — написав Ектор.

Пізніше Ектор вирішив додати, що пост був зроблений з метою підняти настрій українцям, а саме фото було зроблено ще у довоєнний час.

Нагадаємо, що льотчик під ніком «примара Києва» став «міською легендою» про українського військового пілота-аса, який на МіГ-29 Повітряних сил України у лютому 2022 року за перші 30 годин російського вторгнення в Україну в боях за Київ збив шість російських літаків — два літаки Су-35, два літаки Су-25, по одному літаку Су-27 та МіГ-29. При цьому жодному джерелі не було надано ані подробиць, ані доказів. Але якщо вірити в легенду, вона обов'язково стане реальністю!

Як писали «ФАКТИ», 3 квітня Повітряні сили Збройних сил України в Харківській області збили російський винищувач-бомбардувальник, який згорів яскравим полум'ям над селом.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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