«Наш дух не зломити»: Святослава Вакарчука путінці намагалися вбити в Одесі

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нині є лейтенантом ЗСУ, став свідком сьогоднішнього ранкового обстрілу Одеси російськими окупантами, оскільки в цей час перебував у місті.

Про це розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

«Я зараз в Одесі, в центрі міста. Позаду мене ви бачите мішки з піском, барикади, Одеса готова до оборони. А ще позаду великий чорний дим — це наслідки одного з трьох вибухів, що пролунали сьогодні вранці. Власне, від них я і прокинувся. 5:30 — 6 ранку, дуже гриміло, потужні вибухи», — поділився Вакарчук у коментарі.

Музикант не став поширюватися на те, чи було його життя в небезпеці, але, схоже через обстріл путінськими собаками будь-який з людей, які перебували в «Південній Пальмірі», явно ризикував.

Тим не менш, одесити налаштовані рішуче відстоювати своє місто та їхній бойовий дух дуже надихає Вакарчука.

«Можу сказати, що війна не оминає Одесу стороною. Проте військові, з якими я зустрічаюся, впевнені, що до Одеси ворог ніколи не зайде. І їхній настрій мені дуже подобається. Та й, нарешті, настрій по всій Україні. З нашими ЗСУ та нашим народом у ворога немає жодного шансу», — наголосив музикант.

Зазначимо, що у неділю, 3 квітня, в Одесі після оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Причиною вибухів стала повітряна атака російських окупаційних військ. Частину ракет збила українська ППО, як раніше це відбувалося у Києві.

Нагадаємо, раніше під обстріл окупантів потрапив і відомий український письменник Сергій Жадан, який залишився у Харкові.

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