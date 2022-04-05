Дивом залишилися живі: Тарас Тополя розповів, що врятувало йому життя

Лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, який із перших днів нападу росії на Україну вступив до лав ЗСУ, зі зброєю в руках захищає столицю від загарбників. З початку ворожого вторгнення він жодного разу не бачив своєї сім'ї — дружини співачки Alyosha, синів Марка та Романа, маленької доньки Марії. Вони зараз у США. Там Alyosha бере участь у благодійних концертах на підтримку України.

Тарас вирішив залишитися в країні й до перемоги захищати свою землю. Вважає це за обов'язок кожного здорового чоловіка. В інтерв'ю «Сегодня» Тополя зізнався, що найскладніше на війні, це розлука з рідними. Решту, за його словами, можна пережити. Щодня наші захисники ризикують життям. Тарас із побратимами дивом залишилися живими. Їхнє життя врятувало запізнення.

«Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу та трохи затрималися, збираючи речі. Ми запізнилися на 30 хвилин до нашої точки прибуття, і протягом цих хвилин у нове місце нашого базування була випущена ракета, яка б рознесла його вщент, якби не білборд на трасі, який зупинив її. Вона розірвалася, не долетівши 20 метрів. У всьому кварталі вибило вікна, все в уламках, але всі живі та продовжують нести службу», — розповів Тарас Тополя.

Після перемоги він не має наміру далі служити в армії, мріє повернутися до мирного життя та написати багато нових пісень.

Нагадаємо, у лавах ЗСУ воюють багато відомих музикантів, актори, режисери, артисти балету та моделі. 21-річна зірка світових подіумів Лев Улєсов став бойовим медиком.

Лідер ТНМК Фагот різко висловився про російських мародерів, які тягнуть із розграбованих будинків навіть унітази.

Фото instagram.com/antytila_official

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