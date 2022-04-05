Молимося і вболіваємо за Україну: онуки Григорія Чапкіса та Софії Ротару закликали світ надати допомогу нашій країні

Внучка Григорія Чапкіса Ольга Софрончик, яка проживає в Італії, продовжує надавати допомогу своїй багатостраждальній Батьківщині.

Так, кілька годин тому вона опублікована на своїй сторінці в Instagram пост, у якому нагадала про те, що відбувається в Україні.

«На Україну досі падають ракети та бомби. Люди все ще помирають. Щохвилини. А ті, хто не вмирають, живуть під землею, у метро, у нелюдських умовах. Для цього необхідно утримувати увагу на тому, що відбувається», — написала Ольга.

Також онука великого танцюриста закликала не забувати про проблеми України після закінчення бойових дій, і не припиняти при цьому допомогу.

Сама вона розпочала збір коштів для українців, які перебувають у зоні бойових дій, і проводить кампанію досить активно.

Не залишилася осторонь того, що відбувається в Україні, і онука легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко.

На своїй сторінці в соцмережі вона опублікувала пост, у якому закликала своїх фоловерів допомагати Україні всіма можливими способами.

«40 днів війни. Мільйони зіткнулися з абсолютним і справжнім злом. І все ж таки душа знаходить силу у вірі, істині, любові та молитві. За цей час весь світ відчув і поєднався з українською душею. Те, що незалежне, сповнене любов'ю та достатком. Моя інтернаціональна спільнота! Я закликаю всіх вас вжити заходів і #StandWithUkraine. Робіть пожертвування, надсилайте гуманітарні вантажі, приєднуйтесь до акцій протесту у вашому місті, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій з надійних джерел, станьте волонтером», — закликала Соня.

Під постом поставили свої лайки батько та мама Соні, а також деякі відомі люди.

Нагадаємо, Соня Євдокименко з перших днів війни намагається привернути увагу громадськості до злочинів окупантів, розповідаючи правду про те, що відбувається в Україні.

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