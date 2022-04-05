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«Нічого людського в неї більше немає»: Стася Ровінська після спілкування з матір'ю Сніжаною Єгоровою закликала назавжди забути про неї

12:01 5 квітня 2022
Стася Ровінська

«Прозріння» Сніжани Єгорової, яка оскандалилася, як і передбачалося, виявилося удаванням заради отримання документів для політичного притулку в Туреччині. Донька пропагандистки путіна Стася Ровінська, побачивши чергове повідомлення матері в соціальних мережах після жахливих кадрів про трагедію в Бучі, Ірпені та Гостомелі, зателефонувала їй, намагалася нормально поговорити. Але в голові Єгорової міцно застрягли кремлівські наративи, телеведуча ніби живе в іншому вимірі.

«Після всього, що трапилося, що ми сьогодні побачили… Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала. Висновок… Це більше не людина, нічого людського в неї більше немає. Мені здавалося, що всьому є межа», — написала Стася Ровінська в Інстаграм.

Ведуча 1+1 закликала всіх просто забути про Єгорову, ігнорувати її публікації.

«Вона боїться, що її забудуть і не будуть про неї говорити, і не має значення що. Тому забудьте, як її звуть. Не пишіть про неї, не звертайте уваги, жодної. Тільки так їй можна зробити боляче», — пише Стася.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова з перших днів війни виправдовувала агресію путіна, називала його «героєм нашого часу». Телеведуча з молодшими дітьми поїхала до Туреччини, де попросила політичного притулку.

Стася Ровінська послала мати за російським кораблем.

Фото instagram.com/sia_rovinska

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