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«С*ка! Асвабадітєлі»: родичі українського телеведучого змогли виїхати з Маріуполя через 40 днів блокади

20:05 5 квітня 2022
Андрій Бідняков

Відомий український ведучий Андрій Бєдняков, який родом з Маріуполя, поділився доброю звісткою. Після 40 днів блокади його рідні та друг з маленькою дитиною змогли евакуюватися з розбомбленого міста. Раніше чоловік в інстаграмі розповідав, що з ними довгий час не було зв'язку, то ж він дуже переживав. А коли 22 березня родичі зателефонували, був щасливим. 4 квітня вони виїхали.

«Поговорив з другом щойно. Там справжнє пекло. Від історій волосся дибки. С*ка! „Асвабадители“. Немає вам прощення ніколи», — написав телеведучий у сторіс.

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До слова, Андрій Бєдняков з перших днів засудив війну рф в Україні і навіть записав відеозвернення до російських фоловерів.

«Мені байдуже, що ви про мене зараз подумаєте. Абсолютно однаково. Мені однаково, скільки від мене відпишеться людей, і як взагалі с*ка про таке можна зараз думати? Це я звертаюся до тих, хто переживає, яку аудиторію вони втратять. С*ка, ми можемо втратити частину країни!»

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