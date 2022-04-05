Надю Дорофєєву з новим коханим помітили в Барселоні

Співачку Надю Дорофєєву, яка оголосила під час війни про розлучення з Володимиром Дантесом, помітили в Барселоні з новим коханим. Артистці приписують роман із київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Він майже одночасно з Дантесом та Дорофєєвою оголосив про розлучення з дружиною.



Надю та Михайла нібито помітили разом у Барселоні. Знімок парочки опублікувала в Інстаграмі Марія Шевченко. На ньому молоді люди, дуже схожі на Дорофєєву та Кацуріна, обіймаються на вулиці. Коли було зроблено світлину, не уточнюється. Автор лише зазначила, що виїзд за кордон для чоловіків призовного віку коштує дуже дорого та запропонувала скинутися герою.

Варто зазначити, що Дорофєєва та Дантес були дуже дружні із родиною Кацуріних. Вони часто проводили час разом, мандрували.

Ні Надя, ні Михайло на новину про роман не реагують. Дорофєєва та Дантес після заяви про розлучення особисте життя не коментують. Лише заявили, що залишилися в добрих стосунках.

У мережі висувають різні версії розлучення артистів, які ще недавно здавалися ідеальною парою.

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