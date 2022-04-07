Знайомтесь, це Ейтан: 68-річний Андрій Макаревич показав новонародженого сина

Лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич, який різко висловився про тих, хто критикує поїхавших з Росії, знову став батьком. Дружина 68-річного музиканта Ейнат 30 березня подарувала йому сина. Малюк з'явився на світ в одній із клінік в Ізраїлі. Новонароджений з мамою почуваються добре. Про це повідомив Андрій Макаревич у соцмережах та вперше показав сина.

«Ейтан Андрійович Макаревич народився 30 березня о 7.50 ранку в Тель-Авіві. Показники ідеальні — 10 з 10, характер активний і допитливий, хороший апетит, голос гучний, решта буде зрозуміло з часом. Не плутайте імена мами та дитини: Макаревич-молодший — тезка одного з братів Коенів! Мама Ейнат Кляйн та тато Андрій Макаревич втомлені, але задоволені. Від усіх шанувальників „Машини Часу“ бажаємо новонародженому щастя та мирного неба над головою!», — йдеться в Інстаграм групи «Машина часу».



*Фото instagram.com/mashinavremeniofficial

А сам Макаревич опублікував фото сина великим планом. «Ну ось, знайомтеся. Ейтан. Чудовий хлопець», — написав батько.

Нагадаємо, Андрій Макаревич та уродженка Києва Ейнат Кляйн одружилися у грудні 2019 року. Це четвертий шлюб музиканта. Від попередніх стосунків у нього є троє дітей: 48-річна Дана, 35-річний Іван та 22-річна Ганна.

Батьки Ейнат жили у Києві. Коли почалася війна, до сусіднього будинку прилетіла ракета, вони виїхали до Ізраїлю. Андрій Макаревич — один із небагатьох російських артистів, які засудили війну в Україні. Він критикує політику путлера.

Днями з'явилася інформація, що музикант приїхав до України, його помітили в Бородянці.

Раніше народний артист України Станіслав Боклан різко висловився про мовчазних російських артистів.

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