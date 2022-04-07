«Весь світ кричить і нас підтримує», — Джамала розповіла, скільки грошей зібрали в Європі для України

Українська співачка Джамала, яка вивезла дітей до Туреччини, а сама їздить Європою з благодійними концертами та доносить світові правду про війну в Україні, розповіла, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу для нашої країни.

Переможниця «Євробачення» поділилася в Інстаграм, що весь світ підтримує Україну, європейці шоковані злочинами російської армії. У різних містах небайдужі люди виходять на акції протесту, допомагають нашим біженцям, збирають кошти. Зі свого боку Джамала робить усе можливе, щоб світ бачив, що творить армія путіна на нашій землі. Про це Джамала говорить у численних інтерв'ю світовим ЗМІ.

Наразі співачка знаходиться в Іспанії. 6 квітня у Мадриді заплановано великий благодійний концерт за участю іспанських артистів на підтримку України.

«Сьогодні ввечері проходитиме івент, який називається „З Україною в серці“. Також братимуть участь й іспанські співаки, і всі кошти будуть передані Україні. Дуже важливо, що вони зібрали сьогодні прес-конференцію, де це оголосили. Сьогодні після концерту вони скажуть, скільки вдалося зібрати грошей. Я дуже рада, що всі вони висловили велику підтримку Україні», — розповіла Джамала в ефірі телемарафону.

Раніше співачка вже встигла виступити в Бухаресті, Рейк'явіку, Варшаві, Берліні та інших містах. Також по відеозв'язку виступи Джамали транслювалися у Південній Кореї та Японії.

За словами Джамали, вже вдалося зібрати близько 83 млн євро для України.

«Мені дуже важливо донести всім людям: поки політики шукають якісь політичні рішення, люди вже діють. Люди роблять концерти, різні телеканали роблять концерти. В Ісландії, а це кінець світу, там зібрали івент ісландських виконавців, зібрали гроші для українських дітей. Вони відкрили безкоштовний готель і приймають біженців з України. Вони написали в аеропорту „Ласкаво просимо“. Тобто весь світ кричить і нас підтримує», — розповіла Джамала в Інстаграм.

Раніше співачка взяла участь у великому концерті у Бірмімгемі, під час якого вдалося зібрати 16 млн доларів. На концерті в Берліні з Джамалою та Нателею Кличко — 10 млн.

Тіна Кароль організувала штаб інформаційного опору в Польщі. Її син Веніамін приїхав на канікули до Варшави, щоби підтримати українських біженців.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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