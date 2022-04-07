«Це негуманно!»: Лев Лещенко завив після накладених на путінських артистів санкцій

Підступний напад Росії на Україну змусив багато країн світу ввести санкції проти режиму путіна і людей, які його люто підтримували, у тому числі й артистів, тоді як у самій росії противників широкомасштабної агресії хочуть карати.

Багатьом із улюблених артистів кремлівського фюрера заборонили в'їзд до низки країн. Серед них і естрадний співак Лев Лещенко, який нещодавно відзначив 80-річчя, пише КП.

Сам співак вважає це несправедливим і негуманним — адже «артисти та спортсмени не мають жодного стосунку до дій керівництва країни»: «Мистецтво та спорт поза політикою були, тому я вважаю, що ці санкції проти артистів, спортсменів — це негуманно. Та нічого не треба скасовувати. Загалом не треба жодних заборон. Нічого не треба забороняти. Вибір робить глядач, розумієте? Якщо він ходить на концерти, на спектаклі, на кінофільми, значить нормально. А не ходить — це такий природний процес. Час заборон вже давно минув».

Не виключено, що після цього інтерв'ю співак поспішив на концерт у Кремль, де прославляв його нинішнього очільника, а також висловлював підтримку діям окупантів в Україні, зокрема й різанині в Бучі. Можливо, хоч після введення санкцій багато артистів країни-агресора почнуть розуміти, що мистецтво не може бути відокремленим від дійсності, і за всі вчинки, які підтримують зло, доведеться відповідати.

Свого часу Лев «поза політики» Лещенко підтримав окупацію Криму, а взимку 2022 року — визнання «незалежності ЛДНР».

Нагадаємо, що нещодавно музикант Андрій Макаревич різко відповів росіянам, які накинулися на артистів, які виїхали після 24 лютого з росії: «Бачу дзявкання з приводу тих, що виїхали — Алли, Максима, Чулпан, Земфіри… Це Росія поїхала від вас, мудаків. Тому що Росія вони, а не ви».

Фото з Вікіпедії

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