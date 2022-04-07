«Загадили та пограбували»: орки-мародери вдерлися на дачу Олега Скрипки під Бучею

Російські окупанти, які відступаючи грабували та мінували будинки мирних українців, погосподарювали на дачі лідера групи ВВ Олега Скрипки. Музикант розповів і показав в Інстаграм, на що перетворили фашисти його будинок у селі Козаровичі під Бучею.

«Орки-мародери в селі Козаровичі, що біля Бучі, вломилися і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки та квашені огірки, теж вкрадені. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві», — розповів Олег Скрипка.

Зокрема орки не помітили картини відомого українського художника Анатолія Криволапа.

«Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було — картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Головне, щоб ворог надовго пішов із нашої землі. І ми запануємо у своїй сторонці. Усі буде Україна!», — сказав Олег.

Музикант розповів, що окупанти винесли матрац, якийсь мотлох, перевернули все в будинку, залишили по собі купу сміття — сухпайки з емблемою російської армії, серветки, папір, пакети, навіть шкарпетки та інший одяг у біло-синю смужку.

Також Скрипка подякував воїнам ЗСУ, які мужньо захищають нашу країну.

Нагадаємо, путінська армія зруйнувала тисячі будинків мирних мешканців. Танцюрист Світлани Лободи Назар Грабар, на що перетворився його будинок у Бучі.

Також окупанти знищили будинок лідера гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина.

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