Pink Floyd випустили потужне відео на підтримку України

Легендарний гурт Pink Floyd, соліст якого Девід Гілмор звернувся до лідера «Бумбоксу» Андрія Хливнюка попрацювати разом, дотримав своє слово. Музиканти випустили спільну пісню «Hey Hey Rise Up» із вокалом українського артиста, який у лавах тероборони захищає Київ від російських загарбників.

Hey Hey Rise Up — це перший кліп гурту з 1994 року. Цією роботою Pink Floyd підтримали народ України в боротьбі з окупантами.

У треку музиканти використали вокал Хливнюка, який у перші дні війни на Софіївській площі в Києві виконав гімн Січових Стрільців «Ой, у лузі червона калина».

Режисером відео став Метт Уайткросс. На обкладинці до треку зображено соняшник, роботи кубинського художника Йосана Леона.

Гітарист та вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, у якого українська невістка, сподівається, що цей кліп отримає широку підтримку та розголос у всьому світі. Усі отримані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям.

«Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього огидного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивство її народу однією з найбільших світових держав… Я сподіваюся, що трек отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати гроші й підняти моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і тим самим показати, що більшість у світі вважає абсолютно неправильною для наддержави вторгатися до незалежної демократичної країни, якою стала Україна», — написав Девід Гілмор в Інстаграм.

Багато світових знаменитостей підтримують Україну, влаштовують благодійні акції, роблять пожертвування та закликають зупинити війну.

Гурт «Metallica» пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу українським біженцям.

Джамала розповіла, що у Європі вже вдалося зібрати близько 83 млн євро.

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