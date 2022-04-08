Загрози, фейки та шантаж: Потап, Джамала, Єфросініна розповіли, як з ними бореться російська пропаганда

Українським артистам, які підтримують свою країну в боротьбі з окупантами та розповідають правду про звірства «визволителів», регулярно надходять погрози. Телеведучу Маша Єфросініна «викрили» в тому, що вона нібито отримала цілий мільйон доларів за свої публікації в соціальних мережах. Вона намагалася звертатися до росіян із закликом не брати участь у війні, не мовчати, але у відповідь отримала жорстокі повідомлення з погрозами, які стосувалися не лише її особисто, а й дітей.

Потап показав в Інстаграмі чергове повідомлення від абонента з російським номером. Невідомий не розуміє, заради чого артист «ризикує своєю свободою» та погрожує йому відповідальністю по всій строгості закону.

Потап спробував пояснити, що українці не ризикують свободою, а борються за неї з російськими окупантами заради майбутнього України, заради дітей та мирного життя на своїй землі. Потап пише, що вже звик до повсякденних погроз.

«Щоденні погрози… До них звикаєш, за правильного використання вони надають сили» , — прокоментував Потап.

А з Джамалою, яка розгорнула інформаційну війну, розповідаючи світовим ЗМІ правду про події в Україні та виступаючи у міжнародних благодійних проектах, російська пропаганда вирішила боротися й іншими методами. Про співачку почали поширювати фейки, нібито вона, незважаючи на війну, виступає на корпоративах у росії. Про чергову бездарну брехню ворогів співачка повідомила в Інстаграм.

«Планувала анонс участі в телемарафоні, але прокоментую ще одне дно, яке пробила росія. Наступного дня після виходу в американському виданні Vice публікації про можливі бот-атаки на мене, у Телеграмі вже поширюються сфабриковані матеріали, де я нібито готова виступати на корпоративі російського мільярдера.

Як і з намальованим мікрофоном путіна, ще одна спроба тупої інформаційної війни. Ще одна брехня, на кшталт «денацифікації», «атаки виключно на військові об'єкти» та «порятунку російського світу». Вам туди ж, слідом за «російським військовим кораблем», — зрозуміло задала напрямок путінським пропагандистам Джамала.

До речі, схожі фейки про участь у російських корпоративах поширювали і про Макса Барських, який різко засудив напад росії, заборонив використання своїх пісень у цій країні. Співак із зброєю у руках готовий захищати свою країну.

Погрози прилітають від росіян і до їхніх співвітчизників, які виступили проти війни або виїхали з Росії. Таких розумників Андрій Макаревич назвав мудаками.

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