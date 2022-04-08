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Ведучий «Орла та Решки» Євген Синельников показав, який подарунок залишили орки у дворі його будинку в Бучі

14:01 8 квітня 2022
Ведучий «Орла та Решки» Євген Синельников

Творець та ведучий «Орла та Решки» Євген Синельников, який дивом вирвався з раніше окупованої Бучі, показав подарунок від орків у дворі його приватного будинку. Євген опублікував в Інстаграм фото і відео снаряда, що не розірвався. Що було б із будинком у разі розриву, можна лише уявити. Колись затишна Буча перетворилася на руїни. Тож Синельникову, можна сказати, пощастило.

«От такий подарунок лежить у мене на подвір'ї», — написав Синельников і додав хештег «повертаюся додому».

Раніше Євген розповів, як жив в окупованому російською армією місті і як до нього в будинок увірвалися озброєні загарбники, під дулом автомата просили каву та автограф.

Також танцюрист Лободи Назар Грабар показав страшні руїни свого будинку в Бучі.

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