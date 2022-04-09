«Не москаль і навіть не орк»: героїня серіалу «Танька та Володька» показала кумедний «тест» для визначення окупантів

Зірка серіалу «Танька та Володька» Тетяна Песик показала кумедний тест, який допоможе швидко визначити будь-якого російського окупанта.

Відео вона розмістила у своєму Instagram.

Для тесту можна показати людині плитоноску (англ. Plate Carrier, чохол під бронеплити в бронежилеті) і запитати, що в ній має бути — плита або ноутбук.

«Що має бути в плитоносці? Ноутбук чи плита?», — запитала Тетяна Песік.

«Плита», — відповів чоловік.

«Правильно, тому що ти — не москаль. Я б сказала, навіть не орк», — зазначила Песік.

Очевидно, Тетяна має на увазі, що бронеплити використовуються в основному в західних бронежилетах, і окупанти навряд чи мають про них уявлення.

Такий тест, на думку актриси, необхідний, тому що російські окупанти, які вторглися в Україну, поголовно мародерять і тягнуть усе, що можуть забрати — від дитячих горщиків до високотехнологічного обладнання з атомної електростанції.

Глядачі оцінили тонкий гумор актриси та розповіли, що пам'ятають кадри орків із відібраними у наших співвітчизників ноутбуками.

А одна з коментаторів закликала ставити питання по-іншому — бронепластини або викрадена ношена білизна для дружини, адже вибір орка буде очевидним.

Нагадаємо, у березні бійці ЗСУ взяли в полон «справжнього» рашистського підполковника, на якому були… труси і шкарпетки української армії.

Фото instagram.com/tanet_vip/

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