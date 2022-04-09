Данилко «відповів» Арестовичу, пояснивши, хто насправді «зірка» найновішої України

З початком війни популярний співак Андрій Данилко бере активну участь в інформаційному протистоянні ворогові, закликаючи всіх допомагати українським воїнам та волонтерам.

Напередодні Андрій опублікував знімок у себе в Instagram фото головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який назвав основну відмінність між командирами ЗСУ та армії орків.

«Наш герой. Наш захисник. Легенда. Валеріє Залужний, ви — зірка новітньої історії України. Нескінченна повага та подяка», — підписав він пост.

При цьому співак не став пояснювати, чим викликано публікацію, але, найімовірніше, приводом для неї стало бажання відповісти раднику голови Офісу президента Олексію Арестовичу. Той напередодні, як відомо, потрапив у скандал, висловившись не зовсім справедливо про головкома — мовляв, багато українців захоплюються головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, і при цьому ігнорують той факт, що Збройними силами та територіальною обороною керує верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

Також Арестович додав, що Зеленський керує бойовими діями та розкритикував коментаторів за те, що ті готові приписати всі успіхи ЗСУ, а всі невдачі Офісу президента.

Фоловери Андрія оцінили його тонкий натяк і повністю підтримали співака.

Нагадаємо, армія орків практично щодня втрачає когось із своїх «генералів».

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