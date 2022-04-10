«Намагаюся надсилати йому різні меми»: Кравець з «Кварталу 95» розповіла, як спілкується із Зеленським після початку війни

Актриса студії «Квартал 95» Олена Кравець зізналася, що до останнього не вірила у повномасштабний напад росії на Україну.

За словами зірки комедійного шоу, яка є кумою президента України Володимира Зеленського, вона не покидала Київ, оскільки ймовірність початку війни здавалася їй нікчемною. Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

За словами Олени, для всіх учасників «Кварталу 95» Володимир Зеленський не лише голова держави, а й друг.

«Так, він для мене президент. Але він людина дуже близька мені. І я, звичайно, його підтримувала. Він дуже коротко відповідає, але я така вдячна йому за ці відповіді. І я намагаюся надсилати йому різні меми. Ну, то є трошки гумору», — поділилася актриса.

Олена зізналася, що дуже пишається своїм другом та його сім'єю, а також упевнена, що лідер України зможе впоратися з усіма труднощами.

«Я не можу сказати, що я від нього такого не очікувала, такого духу. Тому що я знаю його. І я знаю, як він зустрічав якісь кризи в житті компанії, просто у житті. Я його знаю. Ну, інакше не могло бути. І я пишаюся ним, неймовірно пишаюся і ним, і Оленою, і всією сім'єю», — розповіла Кравець.

Раніше актриса, яка з дітьми покинула Україну, розповіла, як її син та дочка реагують на війну.

Фото — скниншот

362

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter