Сергія Бабкіна, який залишив Україну, захейтили в мережі: його дружина відповіла

Дружина та директор українського співака Сергія Бабкіна — Сніжана — відповіла хейтерам на гнів щодо виїзду музиканта за кордон. Подружжя разом із дітьми переїхало до Німеччини.

У коментарях до публікацій артиста в Instagram про благодійні виступи у різних європейських країнах, користувачі обурюються, як виконавець перетнув кордон.

Аналогічні повідомлення з'явилися під постом на сторінці «Зоряного шляху»: «Нормально… Усі чоловіки повинні сидіти в Україні, а він спокійно їздить Європою…», «Ганьба!!! І він ще щось говорить», «Боягуз, жалюгідний».

У відповідь на це кохана зірки не стрималася і відповіла недоброзичливцям. Актриса пояснила, що Сергій спокійно перетнув кордон, оскільки він — батько трьох дітей. А не пішов воювати, бо «переніс протягом року три операції на очі, рятуючись від сліпоти».

«Людина щодня повинна приносити користь своїй країні. Яку користь приносите ви зараз, обливаючи лайном людину, яка щодня допомагає волонтерам, дитячим будинкам, перинатальним центрам, старим вижити! Задавайте собі питання щодня! Чим я був корисний сьогодні, зараз? І робіть все від себе залежить, щоб у нашій країні швидше настав мир! Мир, чуєте? А не ось це, чим ви тут займаєтеся!» — написала Бабкіна.

Також деякі користувачі обурилися, чому Бабкіна досі пише пости російською мовою.

Як писали «ФАКТИ», раніше в мережі спалахнув скандал через благодійний концерт українських артистів у Польщі.

На початку березня Сергій Бабкін перебрався із охопленого війною Харкова до Дніпра. Там, перебуваючи у бомбосховищі, артист вирішив підтримати українську армію, записавши проникливі вірші, до того ж українською мовою.

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