Куди ж без Сердючки, Кіма та Арестовича: Jerry Heil випустила новий хіт із Зеленським

Українська співачка Jerry Heil презентувала новий кліп, у якому звучить знаменита фраза Вєрки Сердючки «Москаль некрасивий, геть з України».

Загалом трек присвячений українським героям — президенту Володимиру Зеленському, губернатору Миколаївської ОДА Віталію Кіму, раднику голови ОПУ Олексію Арестовичу та воїнам зі Збройних сил України.

У тексті є такі слова: «У новинах нові українські герої щоранку! Вони крадуть наші серця, наче цигани танки! Задерли планку, сидячи на Банковій. Вони розбили їхню впевненість, як дроні банки».

У цьому ж куплеті також йдеться про головних «крашах» всіх українок, а також згадується історія про те, як цигани вкрали в окупантів танк і як жінка з балкона збила ворожий дрон за допомогою банки з помідорами.

Нагадаємо, ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетнік вже жартував про можливість участі у ньому Олексія Арестовича.

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