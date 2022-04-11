Російські загарбники понівечили автомобіль чоловіка Ілони Гвоздьової

Відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка виїхала з дітьми та мамою до Італії через війну, показала, на що російські загарбники перетворили спортивний автомобіль чоловіка. Вони буквально понівечили машину, не залишивши їй шансів на відновлення.

«Згадую, як ти перший раз покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE, і ми стояли на „Старті“ на змаганнях на Чайці, тоді мені було так страшно, і в той же час я так пишалася тобою та твоєю сміливістю! Те, як ти дрифтував на нашому весіллі, назавжди залишиться у серці», — поділилася спогадами Ілона.

Вона запевнила, що вони з Іваном, молоді, енергійні, зможуть ще заробити та купити новий автомобіль, відбудувати зруйнований будинок.

«Мені так шкода мій коханий, але головне зараз — це життя! Ми з тобою ще такі молоді, енергійні, ще заробимо і купимо ще найкращу машину, але цю залишимо як пам'ять. Все найкраще у нас ще попереду», — написала Ілона в Інстаграм. .

Раніше ведучий «Орла та Решки» Євген Синельніков показав, на що орки перетворили його будинок у Бучі.

Також російські окупанти знищили гарний житловий комплекс, в якому мешкав танцюрист балету Лободи Назар Грабар.

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