«Бажаю тобі світ, у якому нікому не треба буде воювати»: Ксенія Мішина зворушливо звернулася до сина у день його народження

Відома акторка, героїня другого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина зворушливо звернулася до свого сина в день його народження. Під час війни Платону виповнилося десять років. Ксенія привітала хлопчика зі святом та зазначила, що життя — це найцінніше, що у них є.

«Його життя — це те, що весь цей час тримає мене на плаву. Щоразу, коли мене захлинаюсь ненавистю чи находять відчай, біль чи боротьба, я дивлюся на нього, і моє серце сповнюється ніжністю та надією. Світло цієї надії дуже мале, але я знаю, що якщо концентруватися на ньому, воно ставатиме дедалі більше. Цього я хочу побажати своєму синові», — написала Ксенія в Інстаграм.

Також вона побажала синові світ без війни, у щасті та свободі.

«Я бажаю тобі жити в такому світі, в якому ти зможеш проявляти характер щодня, перемагаючи себе. Перемагаючи лінощі, хитрість, невігластво, нудьгу чи зневіру. Я бажаю тобі миру, в якому нікому не треба буде воювати, бо всі будуть захоплені ідеєю створювати і примножувати щастя та свободу!

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Сину, я бажаю тобі і кожній дитині в цьому світі мати право голосу, мати почуття власної гідності від народження, мати світло в душі та людяність.

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Я вірю, що ви, „нові люди“, зможете бути кращими, зможете трансформувати той біль, який жив у наших серцях і передавався з покоління в покоління, щоб створити з нього ЛЮБОВ!», — зворушливо звернулася до сина Мішина.

У коментарях багато передплатників приєдналися до привітань. Серед них і акторка Наталка Денисенко. Раніше вона звернулася до чоловіка Андрія Федінчика в п'яту річницю їхнього весілля.

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