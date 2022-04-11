Пісня Pink Floyd та Андрія Хливнюка вийшла на перші місця світових хіт-парадів

Потужна пісня Hey Hey Rise Up британського гурту Pink Floyd з вокалом українського артиста Андрія Хливнюка стрімко набирає обертів популярності. Композиція, яка стала першою майже за 30 років роботою Pink Floyd, очолила світові хіт-паради, у багатьох країнах зайняла перші місця в чартах.

Як повідомляється в Інстаграмі групи «Бумбокс», роботу високо оцінили США, Великобританія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Канада, Польща, Чехія, Фінляндія, Греція, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалія, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Південна Африка, Швеція, Ірландія, Данія, Швейцарія та інші країни.

А це означає, що пісня допоможе заробити непогані гроші, які Pink Floyd направить на допомогу українцям, які постраждали від нападу путінської армії та змушені залишити свої мирні будинки.

«Враховуючи, що зібрані від релізу гроші йдуть в Україну, здається, все вийшло чудово. Велике спасибі Pink Floyd і особисто Девіду Гілмору», — написали музиканти «Бумбокс».

Саме соліст та гітарист гурту Девід Гілмор став ініціатором спільної роботи з Андрієм Хливнюком після того, як почув його виконання «Ой, у лузі червона калина». Гілмор висловив солідарність з українським народом, зазначивши, що у цій країні живуть його онуки та невістка.

Нагадаємо, Андрій Хлівнюк одним із перших серед музиканті вступив до лав тероборони, зі зброєю в руках він захищає Київ. музикант був поранений, але швидко одужав і повернувся у стрій.

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