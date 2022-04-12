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«Потрібно викричати цей біль»: The Hardkiss випустили потужну пісню про війну в Україні

13:37 12 квітня 2022
Юлія Саніна

Гурт The Hardkiss підтримав українців під час війни новою потужною піснею «Як ти?». За словами фронтвумену колективу Юлії Саніної, вона місяць не могла писати нову музику, її охоплювали ненависть і лють. Але потім вона вирішила, що інакше не зможе пережити емоції, що накопичилися.

«Потрібно викричати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність та захоплення нашою нацією у боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, надію. А поки що — „Як ти?“. Це нове „я люблю тебе“. Так починається кожен ранок, день і вечір із батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов та турбота, переживання, страх. Найголовніше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш», — пояснила Юлія Саніна змісти, закладені в композиції.

Також Саніна додала, що кошти, отримані від прослуховувань на стрімінгових платформах, будуть спрямовані на гуманітарні потреби, які виникли через російське вторгнення.

Раніше британський гурт Pink Floyd записав пісню «Hey Hey Rise Up» з Андрієм Хливнюком. Композиція очолила світові чарти. Збори також будуть направлені на допомогу українцям.

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