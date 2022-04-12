29.95 / 31.01 32.82 / 34.05
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Оля Полякова заспівала колискову всім дітям України, мирний сон яких порушила путінська армія

22:15 12 квітня 2022
Оля Полякова

Співачка Оля Полякова, яка різко розкритикувала російських артистів, котрі підтримали війну в Україні, випустила нову пісню «Колискова Мелодія України». Вона виконала колискову всім дітям, чий спокійний сон порушила путінська армія.

Полякова переспівала оригінальний текст поета Олександра Вратарьова на кшталт традиційних українських колискових на мелодію композитора Мирослава Скорика. Відео, що супроводжує композицію, змонтовано із реальних кадрів воєнної хроніки.

«Пригортайте до себе дітей, якщо у вас така нагода, обов'язково говоріть з ними про те, що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискові, якщо вас розділяє відстань. Коли мені прислали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок із усіх куточків країни, які пережили і досі переживають бомбардування у підвалах, прокидаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найважчий момент ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов'язково буде за нами — немає сумнівів. Слава Україні!», — прокоментувала нову роботу Оля Полякова.

Першу пісню в умовах війни випустив гурт The Hardkiss. «Як ти?» — це фраза, з якої розпочинається кожен день українців.

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

домашня ковбаса

«Від цієї ковбаси ваші рідні не зможуть відірватись»: рецепт смачної і дуже корисної страви

Мобілізація

У Раді запропонували розширити список громадян, які не підлягають мобілізації: кого туди включили

Медведчук

СБУ затримала Медведчука

Андрій Вербицький

«Я прикинувся мертвим»: розстріляний рашистами волонтер розповів, як вижив

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.