Оля Полякова заспівала колискову всім дітям України, мирний сон яких порушила путінська армія

Співачка Оля Полякова, яка різко розкритикувала російських артистів, котрі підтримали війну в Україні, випустила нову пісню «Колискова Мелодія України». Вона виконала колискову всім дітям, чий спокійний сон порушила путінська армія.

Полякова переспівала оригінальний текст поета Олександра Вратарьова на кшталт традиційних українських колискових на мелодію композитора Мирослава Скорика. Відео, що супроводжує композицію, змонтовано із реальних кадрів воєнної хроніки.

«Пригортайте до себе дітей, якщо у вас така нагода, обов'язково говоріть з ними про те, що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискові, якщо вас розділяє відстань. Коли мені прислали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок із усіх куточків країни, які пережили і досі переживають бомбардування у підвалах, прокидаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найважчий момент ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов'язково буде за нами — немає сумнівів. Слава Україні!», — прокоментувала нову роботу Оля Полякова.

Першу пісню в умовах війни випустив гурт The Hardkiss. «Як ти?» — це фраза, з якої розпочинається кожен день українців.

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