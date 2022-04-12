«Кадировці винесли все до трусів, голодранці»: окупанти пограбували будинок сестри Ніни Матвієнко

Знаменита співачка Ніна Матвієнко розповіла, що окупанти зруйнували будинок у Бучі, в якому її сестра лише недавно купила квартиру.

«Все туди вклала, а ця кадировська банда все винесла, все до трусів! Голодранці! Засранці! Я ще такого убожества у житті не бачила! Це душогуби! Саранча, яка знищує все живе», — емоційно прокоментувала Ніна Матвієнко у програмі «Зірковий шлях».

Народна артистка каже, що після того, як путін напав на нашу країну, ще більше повірила у свій народ. Багато чого стало на свої місця й ті, хто був недостойний нашої держави, зараз відчувають на собі весь тягар зради й 100% розплатяться за нього.

«Сьогодні ми дивуємо світ. Не лише піснями та спортивними перемогами, а й духом, незламністю та патріотизмом. Такого ще не бачив світ. І ми їх навчимо, як любити свої землі», — сказала Ніна Митрофанівна.

За словами співачки, вона не вірила, що може розпочатися війна і не була готова до такого розвитку подій.

«Я була здивована, що це сталося так раптово, вночі. Як фашисти, злодії, ворюги… Так воно і є. І що вони несли усі ці роки? Як могли розповідати, що ми брати та сестри? За що нас вбивати, ґвалтувати молодих дівчат?», — обурювалася Матвієнко в інтерв'ю каналу «Україна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок відомого політолога Ігара Тишкевича пограбували орки. Винесли стару машинку для стрижки та навіть труси.

Окупанти тягнуть з України побутову техніку, одяг, килими та навіть унітази, викрадають автомобілі.

1024

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter