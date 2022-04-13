Резерви організму не безмежні: Світлана Тарабарова потрапила до лікарні

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка разом із маленькими дітьми була змушена залишити свій новий будинок під Києвом та шукати безпечне місце в Івано-Франківській області, потрапила до лікарні. Організм артистки дав збій. Про це повідомила Світлана на своїй сторінці в Інстаграмі, опублікувавши фото з лікарні, де вона лежить під крапельницею.

Що конкретно сталося, артистка не уточнювала. Лише зазначила, що постійний стрес через війну, страх і невизначеність погано позначаються на здоров'ї та попросила шанувальників берегти себе.

«Люди, бережіть себе! Де б ви не були і що б не робили — пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але не безкраї. Або тіло знайде спосіб нагадати вам… Звісно, війна. Всі ми зараз солдати і не час скиглити. Так що просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, щоб почитати про „синдром уцілілого“, про важливість відновлення нервової системи та тіла, щоб не втрачати потім 5 днів на лікування», — написала Тарабарова.

Також вона подякувала медикам Івано-Франківської обласної лікарні, де співачку поставили на ноги.

«Криза пройшла, дякую за хвилювання, просто будьте пильні і бережіть себе зараз максимально», — сказала Світлана.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк отримав поранення та потрапив до лікарні. Музиканту надали допомогу і він знову повернувся до ладу.

Фото instagram.com/tarabarova

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