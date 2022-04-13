Тіна Кароль, Дорофєєва, Саніна, Павленко потужно виступили в Польщі на благодійному матчі

Українські зірки виступили на підтримку нашої країни під час футбольного матчу «Легія» — «Динамо», який пройшов у рамках серії благодійних заходів Match for peace #StopWarInUkraine.

У потужному перформансі взяли участь відомі артистки — Тіна Кароль, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, солістка Go_A Катерина Павленко, Надя Дорофєєва.

Перед поєдинком команд вони виконали легендарну пісню «Ой, у лузі червона калина похилилася…». До артисток на стадіоні приєдналися 200 українців — це жінки та діти, люди похилого віку, які були змушені покинути свої будинки через війну, і яких зараз прихистила дружня Польща.

Учасники перфомансу заповнили сцену у формі контурів України. Кожен із них став на тому місці, де географічно розташований їхній будинок.

Підсилила акцію Тіна Кароль своєю патріотичною композицією «Україна — це ти», яка стала одним із символом єднання народу. Це відео пробирає до мурашок.

Гімн України потужно виконав Національний заслужений академічний український народний хор імені Верьовки. Солісти вийшли на поле у національних костюмах, а вокалістки вплели у вінки синьо-жовті стрічки.

Під час акції глядачі могли пожертвувати гроші для надання гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, українські артисти активно беруть участь у благодійних заходах у всьому світі. Як розповіла раніше Джамала, у Європі вже вдалося зібрати близько 83 млн. євро для України.

Також гурт Pink Floyd пообіцяв переказати кошти, отримані від прослуховувань та завантажень їхньої пісні «Hey Hey Rise Up» з вокалом Андрія Хливнюка на допомогу Україні.

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