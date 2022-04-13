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Ізраїль відмовився від участі в «Євробаченні»: у чому причина

12:26 13 квітня 2022
Michael Ben David

Конкурс «Євробачення-2022», який стартує у травні в Турині, пройде без представника Ізраїлю. Національний мовник KAN вирішив відмовитися від участі в міжнародному святі пісні.

Про це KAN повідомив у Twitter.

«Наразі через страйк у Міністерстві закордонних справ, що стосується протоколів безпеки, ізраїльська делегація не візьме участі у „Євробаченні“ в Турині», — йдеться у повідомленні.

Представляти Ізраїль на «Євробаченні» збирався співак Michael Ben David із піснею IM

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс цього року пройде у Турині (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, гранд-фінал — 14 травня.

Україну на конкурсі представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Букмекери прогнозують українцям перше місце. Зараз колектив перебуває у промотурі Європою.

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