29.86 / 30.87 32.72 / 33.98
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У Меладзе відповіли на запитання, чи буде закрито «ВІА Гра»

16:34 13 квітня 2022
У Меладзе відповіли на запитання, чи буде закрито «ВІА Гра»

У мережі заговорили про намір Костянтина Меладзе закрити найтриваліший з його проектів — групу «ВІА Гра», багато колишніх учасниць якої нині активно допомагають українцям. Стривожених шанувальників поспішив заспокоїти директор Меладзе Олександр Пухов.

«Ніхто нікого не ліквідує. У нас була запланована реорганізація юридичних осіб, це лише закриття старої юридичної особи під назвою ТОВ ''Група ВІА Гра'', — пояснив він.

За словами Пухова, група функціонувала, функціонує і функціонуватиме.

Чутки про намір Меладзе закрити проект періодично з'являються з 2012 року. Проте з того часу лише відбувається ротація членів колективу. Зараз у групу входять Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова. Їхнім останнім хітом став трек «Манекен».

Нагадаємо, зараз і Костянтин Меладзе, і його дружина Віра Брежнєва, яка входила до золотого складу «ВІА Гра», опинилися під забороною в Росії.

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Летіли вбивати українців: під Харковом ЗСУ збили два літаки ворога

Летіли вбивати українців: під Харковом ЗСУ збили два літаки ворога

бур&#39;яни

Не викидайте бур’яни, це екодобриво врятує город: поради фермера

Андрій Макаревич

«Мудачйо»: Макаревич різко відповів критикам Пугачової та Земфіри, які виїхали з Росії

Андрій Макаревич

Знайомтесь, це Ейтан: 68-річний Андрій Макаревич показав новонародженого сина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.