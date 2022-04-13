У Меладзе відповіли на запитання, чи буде закрито «ВІА Гра»

У мережі заговорили про намір Костянтина Меладзе закрити найтриваліший з його проектів — групу «ВІА Гра», багато колишніх учасниць якої нині активно допомагають українцям. Стривожених шанувальників поспішив заспокоїти директор Меладзе Олександр Пухов.

«Ніхто нікого не ліквідує. У нас була запланована реорганізація юридичних осіб, це лише закриття старої юридичної особи під назвою ТОВ ''Група ВІА Гра'', — пояснив він.

За словами Пухова, група функціонувала, функціонує і функціонуватиме.

Чутки про намір Меладзе закрити проект періодично з'являються з 2012 року. Проте з того часу лише відбувається ротація членів колективу. Зараз у групу входять Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова. Їхнім останнім хітом став трек «Манекен».

Нагадаємо, зараз і Костянтин Меладзе, і його дружина Віра Брежнєва, яка входила до золотого складу «ВІА Гра», опинилися під забороною в Росії.

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