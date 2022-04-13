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Слава Камінська кинулася захищати колишнього чоловіка, якого звинуватили в боягузтві та втечі з країни

18:05 13 квітня 2022
Слава та Едгар Камінські

Співачка Слава Камінська, яка виїхала з дітьми до Нідерландів, кинулася на захист свого колишнього чоловіка Едгара. У мережі з'явилася інформація, що відомий лікар залишив країну в тяжкий воєнний час, замість рятувати життя в Україні. Крім того, повідомляли, що Камінський вивіз дороге обладнання та не розрахувався за нього. На Едгара обрушилася хвиля критики.

Сам він на звинувачення не реагує, публікує пости про те, як відбудовувати країну після перемоги й пише про життєві цінності. На захист колишнього чоловіка стала Слава. Вона звернулася до диванних «патріотів» і закликала їх не писати їй «нісенітниці й наклеп» у особистих повідомленнях і не ганьбити прізвище їхньої родини.

«Несправедливість бісить. Прям — „бенкет під час чуми“! Кому війна, а кому і конкурентів чому б і не прибрати, спираючись на псевдо патріотизм», — написала Слава в Інстаграм.

Вона запевнила, що Едгар нікуди не їхав, нічого не вивозив. Він залишається в країні та допомагає в боротьбі з окупантами. Як докази Слава надала рахунки з переказами від Камінського на суму майже 3 млн гривень.

«Кожен допомагає, як може, вибачте. Я думала, потрібен хліб, а виявилося — видовища. Видовища в каруселі», — додала Камінська.

Нині Слава із сином та донькою перебувають у Нідерландах, де оформили тимчасовий захист. Тим часом Камінську записали до ескортниць — на сайті пропонують інтимні послуги співачки.

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