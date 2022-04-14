Вони вибрали бути тваринами: комік Сабуров оскандалився через безглуздий жарт про війну в Україні

Росіяни своєю новою витівкою пробили чергове дно та показали, що підтримують убивство мирних українців армією путіна. Перед концертами в США відомого коміка з Казахстану Нурлана Сабурова українці влаштовували акції, щоб розповісти, що насправді відбувалося в Ірпені та Бучі, в інших містах. Активісти виходили з плакатами та фотографіями.

Під час виступу Сабурова в Лос-Анджелесі на сцену вийшла дівчина в білій сукні, облитій червоною фарбою, що символізує кров убитих та зґвалтованих орками українок. Це була письменниця та співачка із Чернівців Юлія Косівчук. Активістку швидко прибрала охорона заходу, а Сабуров у слід кинув жарт: «Вибачте, це місячні? Що відбувається?».

Глядачі, переважно росіяни, вибухнули реготом та аплодували.

Таке ставлення, яке демонструє справжнє обличчя тих, хто «не цікавиться політикою» і насправді схвалює вбивство наших мирних людей, обурило українців.

Як зазначила Юля у Facebook, лише кілька глядачів вийшли із зали. Сам Сабуров живе і працює в Москві, має багатотисячну армію передплатників. Але комік вважає за краще мовчати про війну, більше того, своє ставлення показав жахливим жартом.

На ситуацію різко відреагували Даша Астаф'єва та Маша Єфросініна. Вони зазначили, що комік та його публіка пробили чергове дно.

«Ну ти і х*йло еб*ное. Жарт про місячні у твоєму г*вноспічі остаточно вбив в тобі людину. А чоловіка там і не було. І такі ж люди, що приходять на ці концерти і сміються, ви до кінця свого життя, с*ки, у крові», — написала Астаф'єва в Інстаграм.

Маша Єфросиніна висловилася не менш жорстко. Вона назвала публіку «виродженцями». Також вона показала повідомлення від передплатниці, яка була присутня на концерті. Вона шокувала своєю розповіддю про те, що глядачі сміялися в обличчя й тикали факи у відповідь на фотографії з Бучі.

Нагадаємо, українські артисти намагалися достукатися до своїх колег із рашки. Але у відповідь — стіна нерозуміння, мовчання та заперечення.

Але є й ті, хто засудив війну Росії проти України. Це Андрій Макаревич, Максим Галкін, Борис Гребєнщиков, Лія Ахеджакова.

Галкін опублікував в Інстаграм відео дівчинки з Маріуполя, яка підірвалася на ворожій розтяжці, але дивом залишилася живою.

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