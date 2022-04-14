Горбунов і Осадча задумалися про усиновлення осиротілої під час війни дитини

Телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов розповів, як його родина пережила раптове вторгнення російської армії в Україну, як на це відреагували діти, чим займається у воєнний час і чому вони з Катериною замислилися над усиновленням дитини.

Ведучий «Голосу країни» розповів в ефірі «Сніданку з 1+1», що його професійна діяльність наразі кардинально змінилася. Дуже багато часу Горбунов проводить за кермом, оскільки допомагає збирати допомогу для наших захисників та їздить країною з виступами перед воїнами, піднімає бойовий дух.

«Я вже почуваюся професійним водієм, ми іноді добу проводимо за кермом. Ноги та руки затікають, але треба кермувати. Наша громадська організація „Союз підприємців кіно та телеіндустрії“, туди входить близько 20 активних людей, робить масштабну роботу. Останнім часом передано величезна кількість касок, бронежилетів, медикаментів… Ми вже зібрали два медичні автомобілі, повністю наповнені всім необхідним для наших бійців, на черзі третій, який піде на Донбас…», — розповів Горбунов.

Юрій каже, що багато артистів підтримують воїнів, наповнюють їх енергією та хоч на короткий час піднімають настрій та відволікають від війни.

«Іноді той заряд, який і нам йде від хлопців та їх віра в нашу перемогу, потім не дає заснути. Вони роблять з нами селфі і обіймаються… Кажуть: «Ми чекали такого моменту, щоб розслабитися й забути про все, хоч би на годину-півтори. Звичайно, такі речі перевертають душу. Ти розумієш, наскільки важлива кожна людина в нашій країні. Кожен воїн, який тримає гвинтівку, або кожний артист, який тримає гітару», — каже Юрій.

Війна застала їх з Катериною та двома синами в Києві. О 4.30 ранку вони почули перші вибухи. Відразу почав дзвонити телефон і посипалися повідомлення: «Почалося». За словами Юрія, їм вдалося пояснити п'ятирічному синові Івану, що в країні трапилося щось погане, але це тимчасово.

«Ми намагалися йому пояснити, що це таке тимчасове лихо у нашій країні, яке ми всі переживемо. На щастя, він у свої 5 років ніколи не грав ні автоматами, ні пістолетами. У нас серед іграшок немає дитячої зброї. І йому це ніколи не було цікаво… Навіть, коли їздили на море, я пропонував йому придбати водяний пістолет, а він не захотів… Зараз, коли він дивиться телевізор, каже: „Тату, а чого так все сталося? Хто це так з нами зробив?“. Ми говоримо, що це поганий дядько, якого скоро, ми сподіваємось, не стане й настане мир», — розповів Горбунов.

Він уже думає про те, як повертатимемося до мирного життя, як відбудовуватимемо країну, будемо ростити дітей.

«Треба буде усиновлювати й удочеряти дітей, які залишилися без батьків. Це також буде на плечах українців. Це треба робити. І ми теж про це думаємо», — сказав Юрій Горбунов.

Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча виховують 6-місячного Данила та 5-річного Івана.

Його дружина, Катерина Осадча під час війни створила платформу для пошуку зниклих під час війни дітей. Також телеведуча закликала російських знаменитостей, зокрема й одеситку Регіну Тодоренко, не мовчати про війну.

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