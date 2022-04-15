Молодий батько Роман Сасанчин розлучається з дружиною

Переможець вокального проекту «Голос країни», молодий батько Роман Сасанчин, який заявив про продаж виграної у проекті квартири в Києві, незабаром поповнить ряди холостяків. Дружина виконавця Іванна заявила про розрив стосунків. За її словами, вже місяць вони не є сім'єю.

«Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю, з часом переболить» , — написала Іванна.

Причин розриву стосунків вона не називає. Не коментує особисте життя й Роман.

Нагадаємо, 20-річний Роман та Іванна одружилися 2 грудня минулого року, а вже 30 грудня в них народилася донька Елізабет. Шлюб цієї пари не протримався й півроку.

Із початком війни Іванна з донькою виїхала до родичів до Польщі, Роман залишився в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про розлучення актора Дмитра Ступки. Його колишня дружина Поліна Логунова знову зібралася заміж, її обранцем став іноземець.

Фото instagram.com/sasanchyn_official

562

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter