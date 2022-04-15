Немає ані хатньої робітниці, ані няні: Оля Полякова розповіла, як їй живеться з дочками за кордоном

Співачка Оля Полякова, чоловік якої записався до тероборони, а вона сама з доньками виїхала з України, розповіла, як їй живеться з Алісою та Машею у Франції.

В інтерв'ю ведучій програми «Ранок з Україною» Лілії Ребрик співачка зізналася, що донькам довелося багато чого навчитися і тепер вони допомагають їй у господарстві, оскільки Полякова не має «ані домашньої робітниці, ані няні».

«Чесно кажучи, мене це тішить. Коли вони миють посуд або пилососять, думаю про те, що в мене ростуть гарні дівчата. Вони всьому вчаться і з будь-якої ситуації викрутяться! Тому що життя непередбачуване!» — каже співачка і додає, що не думала, що їй знадобляться «навички у побуті».

Оля Полякова також розповіла, що після початку широкомасштабного вторгнення виїхала на захід України, де була тривалий час, а потім поїхала за кордон. «Я одружена майже 20 років і ніколи не була одна. Для мене це справді серйозне випробування. Але знаю, що я така не одна — мільйони жінок з дітьми покинули свої будинки і зовсім не мають під ногами землі. Тому мені нема чого плакатися і скаржитися», — каже співачка.

Раніше Оля Полякова випустила нову пісню «Колискова Мелодія України» — вона виконала її для всіх дітей, чий спокійний сон порушила путінська армія.

Фото Олі Полякової із соцмереж

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