«Будинок знищили спеціально»: Валерій Харчишин розкрив деталі та озвучив свою версію ворожих дій

Лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин, будинок якого під Гостомелем повністю знищили російські окупанти, розповів про те, як дізнався про трагедію і висунув свою версію.

Будинок Харчишина був зруйнований 26 березня. Артист зізнається, для нього ця новина стала справжнім шоком, адже будівлі зруйновані вщент. Музикант вважає, що не обійшлося без місцевого коригувальника, по будинку били спеціально та знищували навмисно.

«Я був у тому будинку, їздив із військовим. Треба було нагодувати кішок, сподівався наступного дня їх забрати… але, на жаль, не було, куди повертатися. Одна кішка вижила — вона була в окремому будиночку, де проживали люди, не говоритиму, хто саме — для їхньої безпеки», — коментує Валерій Харчишин у програмі «Ранок з Україною».

Артист каже, що здогадується, хто завдав шкоди його власності. Підозрювана людина виходила на зв'язок з музикантом, але нещодавно зникла й перестала відповідати на будь-які дзвінки та повідомлення.

«Я не можу розголошувати все, бо зараз триває слідство. Але є версії того, що це був спланований напад. Будинки навколо вціліли, так, є пошкодження, але вони незначні, переважно кульові. А мій — знищений вщент. Розумієте, це велике котеджне містечко, де постраждало лише 2 будинки — мій та однієї жінки, проте він знаходиться в іншому боці. Отже, ніхто не знищував будинки один за одним, а точково завдавали ударів. Більше того, у мене одразу два будинки зрівняли з землею — основний та гостьовий — точково, напевно, роботою коригувальника», — розповів Харчишин.

Російські окупанти навмисно знищують житло українців, лікарні, школи, дитячі садки…

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