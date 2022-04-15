Х'ю Джекман поспілкувався з 7-річним хлопчиком з Одеси, який змушений тікати з України через війну

Знаменитий австралійський актор Х'ю Джекман, відомий за фільмами «Люди Ікс», «Кейт і Лео», «Ван Хельсинг», «Жива сталь» та іншими, поспілкувався з 7-річним Костею з Одеси. Хлопчик був змушений тікати з України через напад російської армії. Юний біженець опинився в Румунії. Зараз він знаходиться в безпеці в центрі Unicef Blue Dot. Там українцям допомагають волонтери. Костя розповів їм, що є шанувальником Х'ю Джекмана, точніше, його героя Росомахи. Хлопчик намалював свого кумира.

Завдяки волонтерам інформація дійшла до Джекмана, і він з радістю поспілкувався з українським шанувальником.

Актор опублікував на своїй сторінці в Інстаграм малюнок Кості.

«Привітайтеся з моїм новим, дуже мужнім другом Костею. Йому 7 років. Лише кілька годин тому він потрапив до центру Unicef Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого дому в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається ?» — написав Джекман під фото.

Також актор опублікував відео спілкування з українським шанувальником. Каже, його серце розривається від болю за дітей, які страждають від війни в Україні.

«Щоразу наші серця розриваються, коли діти змушені залишати свій дім через війну в Україні. Моє серце розривається за них усіх. Але спілкування з Юлією в центрі Unicef Blue Dot вселило в мене надію», — пише Х'ю Джекман.

Україну підтримують багато голлівудських знаменитостей. Анджеліна Джолі відвідала онкохворого 10-річного хлопчика з Чернігова, який виборює життя в італійській клініці.

Також актриса висловила підтримку нашій країні в Інстаграм та написала, що молиться за українців.

Фото instagram.com/thehughjackman

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