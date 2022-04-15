Акторка без «Оскара»: MELOVIN вперше розповів, як Оксана Марченко висміювала його за лаштунками талант-шоу

Популярний український співак MELOVIN, який відзначив 25-річчя під час війни та загадав єдине бажання, вперше розповів про лицемірство телеведучої Оксани Марченко — дружини затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.

Костя Бочаров (справжнє ім'я артиста) згадав, як брав участь у шоу «Х-Фактор» і як Марченко за лаштунками доводила його до сліз, висміювала через зовнішність та тату, називала сатаністом.

«Оксано, ні… навіть не намагайтеся. А колись, у далекому 2015 році, образ м'якої та душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу „Х-Фактор“, був повністю зруйнований для мене та всіх моїх друзів, які тоді були поруч у групі підтримки. Насмішки з боку, жартування та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності — лінзи, татуювання… мене назвали сатаністом і що я не від Бога. Перед всіма моїми друзями почали вичитувати мене, як свою власну дитину», — розповів MELOVIN .

За словами артиста, після шоу вони якийсь час підтримували стосунки у соцмережах, вітали одне одного зі святами. Але тепер усі маски знято.

«Просто, тільки зараз у мене нарешті склався пазл актриси без „Оскара“. Колись, обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум. Ось тепер, гадаю, з'явиться реальна можливість стати паломницею, не включаючи камери», — написав MELOVIN в Інстаграм та опублікував фото-мем Марченко в образі символіки меловінаторів.

Тим часом, Марченко зібрала в Москві прес-конференцію, на якій закликала врятувати її чоловіка Медведчука.

Раніше Григорій Решетник потролив Марченко, натякнувши, що незабаром вона може стати неодруженою.

Фото instagram.com/melovin_official

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter