Хай скаженіють путін та вороги: лідер гурту Green Grey пояснив, чому вирішив зі зброєю в руках захищати Україну

Лідер популярного у 90-ті роки, але практично напівзабутого зараз українського рок-гурту Green Grey Андрій Яценко вирішив вступити до лав захисників України.



Про це виконавець, більш відомий як Дизель, написав у своєму Instagram .

«Зрозуміло одне — швидко все не закінчиться. А отже, потрібні будуть сили на ротацію наших хлопців, і сил знадобиться чимало! Бачу себе корисним зі зброєю в руках. Учора підписав контракт із батальйоном „Мрія“. Будемо служити. Слава Україні! Хай скаженіють вороги», — наголосив зірка.

Музикант підписав контракт із ЗСУ

Звичайно, поки що не зовсім зрозуміло, як зможе повестися на фронті музикант, але навіть його рішення про вступ до лав ЗСУ чи терроборни гідне поваги — «адже міг би відсидітися в тилу».

Цікаво, що раніше 52-річного артиста звинувачували у «відсутності патріотизму» та інших подібних «гріхах».

Так, влітку 2021 року навколо гурту Green Grey піднявся конфлікт. Колектив мав виступати на концерті до Дня Незалежності України, але виступ гурту було скасовано. Причиною цього стало відео, на якому учасник колективу Мурік негативно висловився щодо мовного закону. Green Grey звинуватили у неповазі до державної мови та проросійських поглядів.

У відповідь Дизель заявив, що музикантам сумно через те, що їх звинувачують у відсутності патріотизму, зазначивши, що гурт любить Україну і не проміняв би її на іншу країну.

Тепер же, схоже, такі перепони будуть усунуті: кожен українець, який захищає свою Батьківщину, апріорі не може бути її ворогом. А стануть такими, хочеться сподіватися, чиновники, які дозволяли раніше «пресувати» Дизеля. Відповідно, головне завдання зараз — перемогти ворога, а із «внутрішніми ворогами» зможемо розібратися і після нашої перемоги.

Нагадаємо, зараз на захист України встали не лише знакові українські артисти, але навіть їхні гримери, а зірки подіумів тимчасово перекваліфікувалися на бойових медиків.

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