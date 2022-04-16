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Полякова — Кіркорову: «Зневажаю себе за те, що хотіла дружби з тобою»

18:47 16 квітня 2022
Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова, яка через російську агресію була змушена виїхати з України, раніше дуже мило спілкувалася з Філіпом Кіркоровим, проте зараз вона зневажає себе за те, що хотіла дружби зі співаком, який підтримав затриманого СБУ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.

«Філіп, я так довго чекала, коли ж ти порушиш мовчання. Майже два місяці я думала, коли ти проявишся і з чим. І тут ти пишеш текст, де підтримуєш Медведчука. Тобі шкода кого? Злочинця? Колаборанта, зрадника? Людини, яка безпосередньо причетний до всіх жахів, що впали на мою країну», — каже Полякова на відео, яке вона виклала в Instagram

Співачка додала, що Віктор Медведчук — один із найбагатших людей в Україні, який усе життя займався не бізнесом, а політикою. За її словами, він довгі роки обкрадав не лише українців, а й свого кума путіна. Адже росія виділила величезні кошти на формування в Україні «п'ятої колони». «На його руках кров тисячі українців та росіян. Ти підтримуєш вбивцю» , — додала Полякова.

Раніше дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що окупаційне військо захопило в полон двох британців. Вона запропонувала їхнім родичам звернутися до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, щоб той влаштував обмін співгромадян на Медведчука.

Фото — скріншот

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