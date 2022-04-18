Україна переможе!: Пономарьов, Ткач, DZIDZIO, Тополя випустили патріотичну мотивуючу пісню

Популярний співак Олександр Пономарьов, який підтримав раніше ЗСУ своїм зверненням, разом із колегами Тарасом Тополею, Юрієм Ткачом, Євгеном Кошовим, Михайлом Хомою (DZIDZIO) та Петром Чорним випустили потужну патріотичну пісню «Україна переможе!».

Артисти самостійно записали свої партії, розповівши про досягнення української армії та висміявши російських окупантів. До зйомок також приєдналися Оркестр та Хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних сил України.

В окремих іронічних роликах зірки згадали про відважного Привида Києва, Чорнобаївку, підбитого крейсера «Москва», бойових гусаків і ромів, які викрали ворожий танк.

Нагадаємо, українські артисти включилися в боротьбу з російськими окупантами. Багато хто, як Тарас Тополя із гуртом «АНТИТІЛА», Дмитро Дікусар, Андрій Хливнюк, вступили до лав ЗСУ та зі зброєю в руках захищають країну.

Святослав Вакарчук, Ірина Федишин, Сергій Танчинець виступають перед нашими воїнами, підтримують переселенців.

Леся Нікітюк розгорнула волонтерський штаб та приймає біженців у Хмельницькому.

Злата Огнєвіч, Джамала, Тіна Кароль беруть участь у міжнародних благодійних концертах, збираючи кошти для України.

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