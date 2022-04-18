30.65 / 31.88 33.10 / 34.69
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Україна переможе!: Пономарьов, Ткач, DZIDZIO, Тополя випустили патріотичну мотивуючу пісню

12:01 18 квітня 2022
Олександр Пономарьов та Михайло Хома

Популярний співак Олександр Пономарьов, який підтримав раніше ЗСУ своїм зверненням, разом із колегами Тарасом Тополею, Юрієм Ткачом, Євгеном Кошовим, Михайлом Хомою (DZIDZIO) та Петром Чорним випустили потужну патріотичну пісню «Україна переможе!».

Артисти самостійно записали свої партії, розповівши про досягнення української армії та висміявши російських окупантів. До зйомок також приєдналися Оркестр та Хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних сил України.

В окремих іронічних роликах зірки згадали про відважного Привида Києва, Чорнобаївку, підбитого крейсера «Москва», бойових гусаків і ромів, які викрали ворожий танк.

Нагадаємо, українські артисти включилися в боротьбу з російськими окупантами. Багато хто, як Тарас Тополя із гуртом «АНТИТІЛА», Дмитро Дікусар, Андрій Хливнюк, вступили до лав ЗСУ та зі зброєю в руках захищають країну.

Святослав Вакарчук, Ірина Федишин, Сергій Танчинець виступають перед нашими воїнами, підтримують переселенців.

Леся Нікітюк розгорнула волонтерський штаб та приймає біженців у Хмельницькому.

Злата Огнєвіч, Джамала, Тіна Кароль беруть участь у міжнародних благодійних концертах, збираючи кошти для України.

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

паска

Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

Пункт пропуску на кордоні

Прикордонники пояснили, чому перестали випускати біженців за кордон за внутрішніми паспортами

Іван Малєєв

Окупанти «кошмарять» курортну Кирилівку, селищного голову викрадено

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.