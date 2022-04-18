Переможці «Євробачення» Måneskin розповіли світові про бомбардування України та послали путіна слідом за російським кораблем

Знаменитості всього світу підтримують Україну в боротьбі з російськими окупантами. Слідом за голлівудськими зірками — Х'ю Джекманом, який поспілкувався із 7-річним хлопчиком з Одеси — солідарність висловили музиканти-учасники фестивалю Coachella-2022. До Каліфорнії з'їхалися зірки з різних куточків світу. Сцена масштабного фестивалю підсвічувалась кольорами українського прапора, артисти говорили про війну Україні, висловлювали свою підтримку.

Канадський рок-гурт Arcade Fire присвятив українському народу свій хіт The Suburbs.

«Це для всіх людей в Україні. Усім у панк-рок-групах, я думаю про всіх, у кого зараз війна», — звернувся зі сцени соліст гурту Він Батлер.

Норвезький діджей Matoma, який виступав у Києві 2019 року на фестивалі Atlas Weekend, також підтримав нашу країну.

Переможці «Євробачення», італійський рок-гурт Мåneskin на фестивалі в Каліфорнії вперше виконав пісню Gasoline, присвячену Україні. У композиції музиканти запитують світ: «Як ви спите вночі?». До кліпу увійшли кадри військової хроніки з України.

Соліст гурту Даміано Давид зі сцени звернувся до публіки, емоційно розповівши про те, що насправді зараз відбувається в Україні. Він говорив про бомби, які скидають на мирних жителів, про сміливість українців, назвав війну злочинною. Музикант нагадав багатотисячній публіці: поки вони безтурботно розважаються, українці змушені ховатися від ракет.

«Нам було весело і це правильно. Це причина, через яку ми тут — повеселитися. Але іноді ми повинні згадувати, наскільки це великий привілей — мати шанс відіграти концерт і розважитися. Бути безтурботними, ні про що не думати. І жоден з нас не повинен думати, коли прокидається, скільки бомб було запущено по місту» , — сказав Даміано. Наприкінці промови артист послав путлера за російським кораблем.

«Свободу Україні! Пішов на *** Путін!», — сказав італійський співак.

Раніше гурт Måneskin скасував свої виступи в росії.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала онкохворого хлопчика з України в італійському шпиталі.

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