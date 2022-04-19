«Пора збирати кошти на ядерну боєголовку»: Притула показав «круті подарунки» волонтерів для ЗСУ

Поки «молдавський мачо» Дан Балан ходить горами Молдови в камуфляжі «у пошуках смуглянки», а телеведучий Богдан Юсипчук освоює зброю, ще одна медійна персона — Сергій Притула — веде активну волонтерську діяльність, збираючи гроші для армії та купуючи на них необхідне спорядження.

Результатами дій волонтерів колега Лесі Нікітюк поділився в Instagram, опублікувавши своє фото на тлі бойових дронів.

«Так, це комплекс БПЛА PD-1 з двох бортів, який коштує 16 500 000 грн. Так, це ви його купили нашим захисникам шляхом своїх пожертвувань! Так, дрони вже в одному з підрозділів аеророзвідки. Ні, не скажу в якому;))! Так, я вам усім дуже вдячний. Як і наші бійці! Так, мій фонд і далі буде купувати хлопцям все, що ми зможемо! А що зможемо — залежить від вас! Дякуємо за підтримку донатами та репостами! Працюємо!» — підписав Сергій знімок.

Також у «каруселі» він розмістив ще одне фото, на якому показав воїнів ЗСУ, яким було передано техніку.

Фоловери телеведучого і політика гідно оцінили його старання, написавши, що в Україні справді «круті» волонтери і такі ж «подарунки», які вони відправляють на фронт. А також порадили Сергію Притулі за його здібностей почати збирати гроші на … ядерну боєголовку, щоб «привести до тями» путіна та його поплічників.

Нагадаємо, волонтерством для наших воїнів і просто мешканців Харкова займається і письменник Сергій Жадан, якого висунули на здобуття Нобелівської премії миру-2022. Причому іноді йому доводиться виконувати свою місію із ризиком для життя.

Фото Instagram Сергія Притули

456

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter