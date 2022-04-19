Зірка «Супермодель по-українськи» та «Кохання та блогери» Вікторія Маремуха вперше стане мамою

Фіналістка шоу «Супермодель по-українськи-2», зірка реаліті «Кохання та блогери» Вікторія Маремуха поділилася радісною новиною. Вони з чоловіком, французьким мільйонером Луї, чекають на первістка. Про те, що незабаром стане мамою, Вікторія розповіла в Інстаграм і показала на фото кругленький животик.



«Зроблено в Україні із любов'ю! Made in Ukraine with love!», — підписала Віка світлини з коханим.

Зараз вона з чоловіком вони перебуває в Таїланді.

Нагадаємо, Вікторія та Луї разом понад 3 роки. У 2020 році Луї та Вікторія оголосили про розлучення. Проте за рік вони відновили стосунки. У червні 2021-го пара одружилася, влаштувавши скромне весілля у колі близьких.

Нещодавно Вікторія зізналася, що вони з Луї живуть у гостьовому шлюбі, також дозволяють одне одному мати сексуальні стосунки з іншими партнерами.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що 40-річна американська співачка Брітні Спірс чекає на третю дитину.

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