Слава Камінська пояснила, чому не пише нові пісні та не вважає за потрібне виступати перед захисниками

Співачка «Слава Камінська», яка виїхала з дітьми до Нідерландів, розповіла, як їй живеться за кордоном і чому вона не може створювати нові пісні під час війни в Україні.

За словами артистки, вона дуже переймається майбутнім своїх дітей, країни і «не може зібрати себе до купи». У таких умовах вона не може створювати нові пісні. А виступи артистів зараз називає бенкетом під час чуми. Слава вважає, що не треба підтримувати військових розвагами. Це може відволікати їх від поставлених завдань.

«Дивлюся, багато артистів записують якісь там патріотичні пісні. Мені здається, що все це бенкет під час чуми. Реально. Тому що … я не знаю, ось їздити підтримувати наших солдатів. Не треба їх підтримувати. Солдати повинні перебувати в стані, мені так здається, зосередженому. Щоб ось це все не розслабляло, ці пісні-танці. Тому що від цього залежить і їхнє життя, і життя багатьох людей», — сказала Слава Камінська в коментарі програмі «Зірковий шлях».

Раніше співачка заступилася за свого колишнього чоловіка Едагара Камінського, якого звинуватили у тому, що він ніби втік із країни та вивіз дороге медичне обладнання.

Нагадаємо, багато українських артистів вступили до лав ЗСУ, стали волонтерами збирають кошти для України, допомагають переселенцям.

Лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя зараз захищає Харків, з дружиною та трьома дітьми він не бачився з початку війни.

449

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter