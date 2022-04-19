Верх цинізму: російський гурт «Бі-2» скасував концерт у Києві та запропонував обміняти квитки на їхній виступ у Москві

Російський гурт «Бі-2», який оголосив про перший за дев'ять років концерт у Києві, здивував українських фанів несподіваною пропозицією. Концерт скасовано через воєнні дії. Глядачам, які купили заздалегідь квитки запропонували приїхати на концерт до Москви, в «Лужники». Про це повідомили електронною поштою.

Таке повідомлення отримала журналістка Світлана Панкова. Пропозиція вкрай обурила її. Світлана зазначає у Facebook, що з перших днів війни «Бі-2» начебто її не помічає. Соліст гурту спочатку опублікував чорний квадрат із написом «Ні війні», але швидко видалив пост.

«Перший день війни. Соліст постить чорний квадрат і „Ні війні“. Видаляє. Ну, звичайно, великий московський концерт на носі. Майже два місяці війни. Жодного слова про те, що росія бомбить Україну, вбиває мирних жителів, ґвалтує жінок і дітей, руйнує будинки. Надсилають листа зі скасуванням київського концерту та пропозицією обміняти квитки на… московський у „Лужниках“. Мою сторіз про те, що вони е**нулись, сммщик, не відкриваючи, навіщось лайкає, але швидко забирає лайк. Дякуємо за всі ці роки разом, окреме життя, прожите під ваші пісні, але йдіть на х*й. І вдалого концерту у „Лужниках“. Ваші руки тепер по лікті у крові», — обурилася Світлана.

У «Бі-2» відповіли журналістці, що такі повідомлення були відправлені тим, хто купував квитки на концерт у Мінську. А квитки на київський виступ можна повернути через оператора.

Нагадаємо, концерт «Бі-2» у Києві було заплановано на 21 травня на ВДНГ.

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