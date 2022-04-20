Телеведуча Маша Єфросініна, на яку посипалися погрози через її патріотичну позицію, викрила російську блогерку Ксенію Собчак у жадібності та розкрила стандарти її роботи. Марія вважає, що об'єктивність та пошук правди — це не про Собчак. Журналістика для неї — лише камуфляж для заробляння грошей. Своєю думкою Єфросініна поділилася в інтерв'ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі «Україна 24». Марія вважає, що ця слабкість — надмірна любов до грошей, розкоші — і занапастить Собчак.

«Наші спільні друзі завжди казали — вона дуже любить гроші. Її голка в яйці, тобто вразливе місце це не діти і не сім'я — це гроші. Вона дуже жадібна до грошей, дуже любить люкс та розкіш. І не приховує це. При цьому вона не любить платити, тому нескінченний бартер та реклама всього. Це людина, яка має вразливе місце — бабло», — сказала Єфросініна.

Вона зазначає, що Собчак — розумна та хитра, журналістика для неї — лише інструмент для заробляння грошей.

«Це єдина серед колег людина, яка за одне інтерв'ю примудрялася п'ятдесят разів нагадати всім нам, що вона журналістка: ну, раптом ви забули. Навіть це ти прощав їй. Але зараз ти розумієш, що це все був крутий камуфляж з висококласно професійної команди, який потрібен був для того, щоб прикрити її неймовірну жагу до грошей», — вважає Єфросініна.

Марія також розповіла, що Собчак мовчить про війну в Україні через страх втратити свої заощадження, відпрацьовує рознарядку Кремля. За словами Марії, Ксенія відмовилася від інтерв'ю із Зеленським, яке він дав російським ЗМІ після першого місяця війни і яке заборонили у Росії.

«Я знаю точно, що їй пропонували бути однією з журналістів, адже там була метушня через те, що всі чоловіки й таке інше. Це пропонували кільком жінкам-журналісткам, усі вони відмовилися. Ксенія Собчак була серед них», — поділилася Марія.

Собчак із сином виїхала до Ізраїлю, отримала там громадянство. На своїх ресурсах вона мовчить про війну в Україні, але сильно журиться через санкції, від яких «страждають» прості росіяни.

Раніше Єфросиніна звернулася до росіян і закликала їх не мовчати про війну в Україні, не брати участі у ній і виходити на протести.

Російський актор Олександр Феклістів звернувся до українських колег та висловив солідарність з Україною.

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