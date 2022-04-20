Чавили танками, вирізали геніталії: відомий телеведучий розповів про звірства фашистів під Києвом

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко в перший день російського нападу на Україну, рятуючи дружину та доньок від війни, виїхав із Києва до Іванкова і опинився під російською окупацією.

Про виживання в умовах війни, звірства фашистів, вбивства мирних жителів, героїзм і зраду Попенко розповів в інтерв'ю виданню «Новинарня».

За словами Геннадія, він дружиною, двома доньками та родичами ховалися в погребі. Щодня над їхнім будинком на дуже низькій висоті пролітали російські літаки, що бомбували українські міста. Щодня через Іванків у бік Києва йшла важка техніка, кількість якої неможливо було порахувати. Геннадій із родичем потайки знімали її на телефон і відправляли нашим військовим, доки був зв'язок. Зникла також електрика, вода, опалення.



*Сім'я Попенко ховалась у підвалі

За словами Попенка, орки спеціально знищили місцевий краєзнавчий музей, у якому були картини Марії Приймаченко.



«Музей знаходиться біля нас, у центральному парку. Били росіяни прицільно, мабуть, знали, що це за місце. Все навколо музею залишилося ціле — дитячий майданчик, будинки. А музей знищено: дах обвалився, згоріла будівля, залишилися тільки стіни», — розповів телеведучий.

Мешканці Іванкова ховалися по підвалах, боялися виходити надвір. Орки могли вбити тільки через те, що хтось вийшов з хати, не шкодували ні старих, ні дітей. Особливо дісталося поруч розташованим селам.

«У Катюжанці стояли кадировці, мій сусід ходив туди пішки. Якось показував мені відео, яке тихенько зняв на телефон дорогою до села: спалена «дев'ятка», в ній — спалені люди, застигли в тій позі, в якій сиділи в машині. Вони лежали біля авто. Було ще й друге відео з тією самою машиною — сусід зняв його, коли повертався до Іванкова. «Дев'ятку» переїхали танком, зробили з неї консервну бляшанку. А в одного із загиблих чоловіків російські солдати… вирізали геніталії. Людина померла, згоріла, лежить на узбіччі — мало було переїхати, треба було дістати ніж, приділити цьому час, вирізати геніталії мертвій людині! Просто немає слів. І це лише один епізод.

Ще один чоловік, який займається розведенням німецьких вівчарок, разом із сином на мікроавтобусі перевозив собак. Їх розстріляли із великого калібру, я бачив цю машину. Батькові відстрілили ноги, і він помер дома від втрати крові. Син, який дивом врятувався, все це бачив, кидався під БТРи, і добре, що сусіди вчасно його сховали в себе вдома.

Або місцева лікарка на медичній машині. Вона везла поранену людину до Іванкова з якогось села — цю машину теж розстріляли, і ніхто не залишився живим", — розповів Попенко.

Люди вражали героїчними вчинками в боротьбі з окупантами, ділилися продуктами, але були й місцеві зрадники та мародери.

Після визволення Іванкова Геннадій із дружиною залишився тут, займається волонтерством. Каже, тут він потрібніший.

«Навколо багато людей, які потребують допомоги. І ти можеш це зробити, навіть ту саму воду комусь наносити. Тому що досі ми не маємо елементарних зручностей.

З друзями ми створили волонтерський штаб на базі будинку культури, туди заходить гуманітарка. Ми спочатку її відправляли по далеких селах, кілька днів працювали тільки так, бо там було більше потреби. Потім розширили географію допомоги на Іванків. Адресно розвозимо гуманітарку", — розповів Попенко.

Раніше журналістка Юлія Панкова розповіла, як вона із батьками вижила під окупацією в Гостомелі.

Також телеведучий Григорій Решетник поділився, як його батьки ховалися у підвалі.

Фото instagram.com/popenko_hennadii

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