«Випуску про Поволжя не буде»: Антон Птушкін відреагував на заборону в'їзду до росії

У Росії знайшли ще одного ворога народу — відомого блогера, телеведучого та мандрівника Антона Птушкіна, який закликає зупинити війну проти України. Його внесли до так званого чорного списку й заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Як повідомляє Telegram-канал Baza, заборона в'їзду набула чинності з 16 квітня 2022 року і триватиме до 2072 року.

Причиною стала позиція ведучого «Орла й Решки», який не мовчав про війну в Україні, про страшні злочини орків на нашій землі.

Птушкін відреагував на заборону з гумором, і прямо «засмутився».

«Коротше, випуску про Поволжя не буде», — написав Антон.

Раніше в РосЗМІ повідомляли, що до чорного списку росії потрапили 20 українських артистів, блогерів, журналістів. У списку опинилися MONATIK, Вєрка Сердючка, Світлана Лобода, Андрій Бєдняков, Макс Барських, Дмитро Комаров, доктор Комаровський, який сприйняв це як державну нагороду, а також Володимир Дантес. Співак здивувався, як він, напівєврей, опинився у списку нацистів.

«Мені справді незрозуміло, чому так довго розглядали мою кандидатуру. Ну, я реально подавався ще у лютому. Ви дуже довго думаєте. Всіх вітаю з вами ворог рф. А найприкольніше, що ви не взяли фото, де я на підборах із намальованими очима. Ну хоч якось», — пожартував Дантес.

Він також показав, за які заслуги його зарахували до ворогів росії. Виявляється, розповідаючи правду про напад рашистів на нашу країну, артист розповсюджує фейки — «пропагандистські відео» та хвалить «Азов».

«Ми, українські євреї, ще ті поганці», — наголосив Володимир.

Раніше Дмитро Комаров зазначив, що опинився в добрій компанії «ворогів». Також Маша Єфросініна сказала, що це звання для неї почесне, отже вона все робить правильно.

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