Гурт «Ногу Звело!» в антивоєнному кліпі висміяв покоління Z і передбачив крах Росії

Російський гурт «Ногу Звело!», який з перших днів війни засудив російське вторгнення в Україну, випустив антивоєнний кліп «Покоління Z». Музиканти заспівали про втрати росії з моменту нападу на нашу країну, висміяли тих, хто цей напад підтримує, розвінчали міфи пропаганди та напророчили крах росії.

У кліпі також використовуються коментарі тих, хто називає лідера гурту Макса Покровського зрадником.

«Просимо всіх наших однодумців не ображатися: у відео ми використовуємо коментарі тих, хто мало що розуміє і не звик використати свою голову за призначенням. Просто наше відео саме про це. Не впадайте у відчай і пам'ятайте про моральні орієнтири: що біле — це біле, чорне — це чорне, а двічі два — чотири. Темні часи закінчуються, найголовніше — вийти з честю з усіх випробувань», — сказав Покровський.

Обережно! У відео використовується ненормативна лексика.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома, Юрій Ткач, Євген Кошовий та Петро Чорний випустили патріотичну пісню «Україна переможе», в якій висміяли російську армію.

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