Рашисти позбавили Злату Огнєвіч звання заслуженої артистки Криму

Співачка Злата Огнєвіч, яка різко висловилася про російських артистів, які підтримують війну, розповіла про позбавлення звання заслуженої артистки Автономної республіки Крим. Таке рішення ухвалила російська влада тимчасово окупованого півострова. Причиною стала патріотична позиція Злати, її антивоєнна риторика.

Співачка заявила, що їй почесно потрапити до списку патріотів України. Окрім Злати Огнєвіч, нагород також позбавили боксера Олександра Усіка, президентів Леоніда Кравчука та Леоніда Кучму.

Співачку лише здивувала запізніла реакція рашистів, адже вона з 2014 року, коли Росія почала війну проти України, різко засудила агресію і заявила, що Крим — це Україна.

«Я думала, що це сталося давно, ще з часів анексії, тому що я говорила і кажу, що Крим — це Україна! Дивно, що вони вирішили зробити це тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книги та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом», — звернулася Злата до так званої Держради республіки Крим, яка ініціювала позбавлення нагород відомих українців.

Раніше у Росії назвали ворогами народу низку українських знаменитостей — Дмитра Комарова, доктора Комаровського. А потім оприлюднили список артистів, кому заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Серед них Андрій Данилко, Андрій Бідняков, Володимир Дантес, Потап та Настя Каменських, Антон Птушкін, який дуже «засмутився», що у найближчі 50 років не потрапить до Поволжя.

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter